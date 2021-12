Sanità, Gaudiano: “fondi per studio, diagnosi e cura della fibromialgia”

“Due o tre milioni di persone, che corrispondono al 3-4 per cento dell’intera popolazione: sono i pazienti italiani che – secondo uno studio pubblicato nel 2010 – soffrono di fibromialgia, una malattia neurologica che sei volte su sette riguarda donne in età giovanile. Fin dal 1992 la sindrome fibromialgica è riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), con la cosiddetta Dichiarazione di Copenhagen. Abbiamo appena terminato i lavori in commissione bilancio. E’ stato approvato l’emendamento sulla fibromialgia. Frutto del mio disegno di legge incardinato in commissione sanità. L’emendamento prevede un fondo di 5 milioni nel 2022 per lo studio, la diagnosi e la cura della fibromialgia”. Lo annuncia la Senatrice del Movimento 5 stelle Felicia Gaudiano.

“ Una malattia cronica che colpisce circa 2 milioni di persone in Italia causando dolori invalidanti. La Fibromialgia è un tema a cui tengo molto e per il quale mi impegno da tempo affinché sia dato il giusto risalto ad una malattia grave che coinvolge moltissime persone. Un importante passo avanti per tendere la mano a chi ne ha bisogno. Ringraziamo anche le altre forze politiche che hanno creduto in questa battaglia e ci hanno sostenuto firmando il mio emendamento alla legge di bilancio”- conclude Gaudiano-.