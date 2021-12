Riqualificazione aree verdi: approvato il progetto Aversa Verde

Con Deliberazione di G.M. n. 548 del 03 dicembre 2021, è stato approvato il progetto “Aversa Verde” proposto dall’assessore alle politiche ambientali Elena Caterino relativo ai lavori di “riqualificazione delle aree verdi e rifacimento dei relativi impianti di irrigazione”.

“In questi giorni si procederà all’indizione della procedura di gara per l’affidamento dei suddetti lavori comprendenti le seguenti lavorazioni: pulizia, drenaggio, arieggiatura del manto erboso, potatura siepi, concimazione del manto erboso, rimodulazione e rimpinguamento di piantine per aiuole fiorite, verifica siepi, controllo della chioma degli alberi e manutenzione ordinaria – dichiara la responsabile dell’assessorato – . Si tratta di un prestigioso progetto che cambierà completamente l’aspetto della città.

Il sopracitato progetto insieme all’altro sempre da me proposto delle “ adozioni aree verdi” ci consentirà di

avere per la prossima primavera una città verde e fiorita. Aversa sarà diversa rispetto alla scorsa estate durante la quale per mancanza di fondi non è stato possibile ripristinare gli impianti di irrigazione”.