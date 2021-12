Quirinale, Caldoro: “Berlusconi la figura più rappresentativa”

“L’elezioni del Presidente della Repubblica sono un momento particolare non solo perché eleggiamo la più Alta carica dello Stato ma perché è, come sempre è avvenuto, l’avvio di una fase di forti cambiamenti”. Risponde così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale, ad una domanda di Televomero sulle elezioni al Quirinale.

“In questa prospettiva – aggiunge – il centrodestra deve essere compatto, non ha senso un centrodestra che non si riconosca pienamente nella figura di Berlusconi. Nei sondaggi vediamo solo due candidati voluti dai cittadini e sono Mario Draghi e Silvio Berlusconi”. “Berlusconi – prosegue – non solo ha tutte le carte in regola ma per l’esperienza internazionale, per il ruolo che ha svolto, è la figura più rappresentativa sotto il punto di vista istituzionale e politico. Oggi Draghi è impegnato a guidare questo Governo e l’Italia fuori dalla crisi ed allora credo sia Berlusconi il più indicato. Ma è evidente che al Quirinale non ci si candida ma si viene candidati e che bisognerà trovare la massima condivisione.”