Provinciali Caserta, Boerio: “Complimenti a Lettera, conferma che rinsalda il legame con il territorio”

Grande soddisfazione da parte del gruppo “Progetto per Sant’Arpino” per l’elezione di Salvatore Lettera alla carica di consigliere provinciale, nella tornata elettorale che si è svolta ieri, 18 dicembre, per il rinnovo del Consiglio provinciale di Caserta.

Iolanda Boerio, subito dopo le elezioni ha dichiarato: “I miei complimenti a Salvatore Lettera, confermato nuovamente con ben 2668 preferenze. La sua è stata una vittoria importante che evidenzia le capacità e l’ottimo lavoro svolto nel tempo. Con l’elezione di Lettera, rinsaldiamo ancora una volta il legame con il territorio.”

“Per tutti noi – conclude la capogruppo di Progetto per Sant’Arpino – è un orgoglio poter avere un rappresentante ad un livello che è fondamentale per le funzioni dei comuni. Un ruolo Istituzionale, che ci consentirà di portare avanti obiettivi importanti per la nostra comunità, di vigilare e controllare i progetti che man mano si presenteranno.”