Pronta la consegna della sede del Commissariato Polizia di Casal di Principe

Nella giornata di domani, mercoledì 22 dicembre 2021, alle ore 10.30, in Casal di Principe alla via Casella n. 2, in occasione dell’ultimazione dei lavori di ristrutturazione, il Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata consegnerà al Questore della provincia di Caserta, dott. Antonio Borrelli, l’immobile che sarà destinato a sede del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza.

Il manufatto in questione, che sarà oggetto di ulteriori lavori di adeguamento per le esigenze di Polizia a cura del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, è un bene confiscato ad un imprenditore del sodalizio mafioso “dei Casalesi”.