Il Prefetto di Caserta ad Aversa

Questa mattina il sindaco Golia, il Presidente del Consiglio Palmiero, la Giunta, i Consiglieri comunali, i dirigenti e collaboratori comunali hanno dato il benvenuto al neo Prefetto di Caserta Dott. Giuseppe Castaldo nella sala consiliare della Città di Aversa.

“Abbiamo ringraziato il Sign. Prefetto innanzitutto per questa significativa presenza che testimonia concretamente il suo dichiarato convincimento che la sinergia istituzionale è la strada da percorrere insieme per rendere lo Stato prossimo alle comunità e dare risposte coerenti ed efficaci ai numerosi problemi di questo territorio – ha detto il sindaco Golia -. Abbiamo molto apprezzato le sue dichiarazioni di voler operare con ‘determinazione ed umiltà , dando attenzione alle persone e cogliere attraverso l’ascolto delle stesse l’essenza dei problemi’. Certamente la realtà di Pisa, dalla quale il Prefetto proviene e dove si è distinto nel coordinamento di emergenze sociali ed ambientali, è diversa dalla nostra, ma sono certo che la sua esperienza e conoscenza delle problematiche complesse del nostro territorio, ci danno la certezza che opererà con efficacia per la tutela della legalità, che è il presupposto per lo sviluppo e la civile convivenza. Abbiamo assicurato la nostra piena collaborazione per iniziative , volte a risolvere passo dopo passo annosi problemi, come quello della terra dei fuochi, che tanta preoccupazione suscita per i danni ambientali ed alla salute di tutti noi, le questioni legate alla malamovida e all’ordine pubblico. La promozione del bene comune è la nostra motivazione per una politica di servizio e siamo certi che non ci farà mancare il suo prezioso sostegno”.