Perde soldi alle macchinette, va in escandescenza danneggiandole e prelevando monete

Il 24 dicembre 2021, alle ore 19.10 equipaggi delle Volanti della Questura di Prato intervenivano invia Via Pomeria presso una Sala VLT ivi ubicata per segnalazione di rapina. In particolare poco prima, era giunta presso la sala operativa della Questura una richesta di intervento per la presenza nel locale di avventore, di origine nordafricana, successivamente identificato per un cittadino marocchino, di anni 48, pluri-inserito in banca dati interforze per vari reati e condanne, regolare sul territorio nazionale il quale era intento a danneggiare varie macchinette di gioco all’interno del locale prelevando illegalmente i soldi all’interno.

Immediatamente gli operatori con non poche difficoltà, riuscivano a calmare il soggetto nonostante la sua attiva resistenza. Successivamente, dalla visione delle telecamere di videosorveglianza interna veniva appurato che il fermato era andato in escandescenze a seguito della perdita di circa 800 € giocando alle macchinette e pertanto aveva iniziato a danneggiarle minacciando verbalmente e fisicamente la proprietaria, cittadina cinese e suo figlio intervenuti a placarlo per poi riuscire ad asportare dalle macchinette da gioco una somma di monete pari a circa 104 €, rinvenuta indosso al fermato.

Il predetto veniva quindi accompagnato in Ufficio dove continuava ad opporre resistenza per poi essere arrestato per resistenza a pubblico ufficiale ex 337 c.p. e per rapina ex 628 cp. Notiziato il P.M. di turno disponeva direttissima per domenica 26 p.v. con trattenimento presso queste camere di sicurezza dell’arrestato durante la quale si denudava e colpiva più volte con la testa la porta della stessa cella. Accompagnato in ospedale veniva trattenuto per accertamenti e piantonato.