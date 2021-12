Natale solidale di Atitech: pasti caldi per le famiglie in difficoltà

Torna il Natale solidale targato Atitech. Dal 22 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 duecento pasti caldi saranno consegnati ogni giorno ad altrettante famiglie bisognose dell’area di Secondigliano, San Pietro a Patierno e Arenaccia, a Napoli. Dopo il riscontro dello scorso anno, dove in soli 16 giorni vennero distribuiti 2400 pasti, Atitech di Gianni Lettieri raddoppia prolungando la data del progetto e aumentando il numero delle consegne. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con l’associazione Larsec di Vincenzo Strino e con il supporto dei cuochi della catena dei Fratelli La Bufala.



Ogni giorno è previsto un menù differente, i pasti saranno prelevati dalla mensa dello stabilimento Atitech di Capodichino Nord e distribuiti ancora caldi nelle varie zone grazie al contributo dei volontari della Larsec. Una catena di solidarietà che si rinnova per aiutare chi vive in condizioni difficili.



Mercoledì 22 dicembre alle ore 13.00 la stampa è invitata presso la sede dello stabilimento Atitech, in via Nuovo Tempio 20, a Capodichino Nord. Per accedere è obbligatorio il possesso del super green pass e l’uso della mascherina.