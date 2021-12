Natale a San Felice a Cancello, via alle iniziative dell’Amministrazione Comunale e delle associazioni del territorio

Con l’accensione delle luci natalizie si è dato avvio, ieri, al programma di eventi per le festività promosso dal Comune di San Felice a Cancello.

Tanti gli eventi e le iniziative – a partire da mercoledì 8 dicembre – che vedranno protagoniste le principali strade del centro cittadino e delle frazioni realizzati in collaborazione con le più rappresentative associazioni del territorio, una azione virtuosa e di reciproca collaborazione tra l’amministrazione ed il terzo settore sanfeliciano.

«Il ricco programma di eventi che ci vedrà impegnati fino al 6 gennaio – commenta Giovanni Ferrara, sindaco di San Felice a Cancello – è il frutto di un impegno reciproco tra Comune e cittadini necessario per dare nuova linfa alla comunità, l’intera azione è stata progettata insieme garantendo l’impegno delle giuste risorse dalle casse comunali considerando la situazione di dissesto. La pandemia ha colpito duramente non solo il tessuto commerciale cittadino ma anche quello sociale ed il Natale 2021 si candida per essere la giusta occasione per il rilancio della nostra città senza escludere nessuno».

I primi giorni del programma prevedono, per domani, alle 12.00 momenti di gioco con il mago Herry in piazza Giovanni XXIII, nella medesima piazza alle 16.00 ping pong a cura della Misericordia ed, alle 19.15, accensione dell’Albero di Natale in piazza Umberto I con benedizione del Vescovo di Acerra, mons. Antonio Di Donna, e don Carlo Petrella, parroco di San Felice Martire

Sabato 11 dicembre, alle 16.00, giostrine gratuite per bambini in piazza Giovanni XXIII, dalle 16.30 calcio balilla in via Concezione a cura della Pro Loco e, dalle 17.30, Casetta delle Dolci Sorprese, attività gratuita per bambini in piazza Giovanni XXIII.

Domenica 12 street magic con mago Herry, alle 12.00, in piazza Giovanni XXIII, dalle 16.00 giostrine gratuite per bambini in piazza Giovanni XXIII ed invio delle letterine a Babbo Natale con regalino in piazza San Pio a Talanico a cura dell’associazione Fuori Onda. Alle 16.30 calcio balilla in piazza Umberto I a cura della Pro Loco e Casetta delle Dolci Sorprese, attività gratuita per bambini in piazza Giovanni XXIII.