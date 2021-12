Movida, controlli Carabinieri Aversa: minorenne sorpreso con coltello ‘a farfalla’

I carabinieri della Compagnia di Aversa (CE), nel corso dei servizi di controllo del territorio eseguiti nelle ore serali e notturne dell’ultimo fine settimana, in piena movida cittadina, unitamente ai militari della Squadra di Intervento Operativo del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” e personale della SIAE di Napoli, hanno deferito in stato di libertà quattro persone, rispettivamente, il titolare di una sala scommesse per mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti; un trentaquattrenne di Casal di Principe (CE) per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno nel comune di Casal di Principe (CE); un cinquantanovenne di Aversa sorpreso guida di un autovettura con patente di guida revocata e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno nel comune di Aversa, ed un minore proveniente dalla provincia di Napoli, poiché a seguito di controllo, eseguito nel centro ad Aversa, è stato trovato in possesso di un coltello “a farfalla” della lunghezza complessiva di 24 cm. L’arma è stata sottoposta a sequestro.

Nel corso del servizio i militari dell’Arma hanno altresì elevato 63 contravvenzioni al codice della strada, sottoposto a controllo 602 persone e 289 veicoli.