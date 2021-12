Come riconoscere le migliori compagnie luce/gas: i consigli utili

Il mercato è ricco di compagnie che propongono l’erogazione di luce e gas, offrendo promozioni di vario tipo, che riguardano non solo i contesti domestici ma anche quelli lavorativi, come negozi, studi, magazzini e fabbriche. Di seguito verranno riportati alcuni consigli per riconoscere le migliori compagnie in circolazione.

Compagnie luce e gas – Occhio alla qualità e alla tipologia di servizi offerti

I migliori fornitori di utenze sono quelli che propongono ai propri clienti un ampio spettro di servizi, che non riguardano solo le promozioni gas o le offerte luce business e private in formula base, ma anche:

– Teleriscaldamento, ovvero il trasporto di calore per il riscaldamento urbano (anche l’acqua sanitaria). Tale procedimento avviene in centrali a caldaia o attraverso impianti di cogenerazione, un nuovo tipo di impianto economico ed eco-friendly per generare sia elettricità che calore per riscaldare vari tipi di edifici.

– Mobilità elettrica che riguarda l’utilizzo di auto, bici, scooter e monopattini elettrici, per ottenere un impatto ambientale basso.

– Illuminazione pubblica, per garantire strade perfettamente illuminate in cui circolare in sicurezza.

– Impianto fotovoltaico, per produrre energia pulita e sostenibile utilizzando i raggi solari.

L’offrire numerosi servizi è sinonimo di organizzazione, dedizione verso la clientela e maggiore efficienza da parte dell’azienda. Ovviamente la quantità dei servizi non deve essere inferiore alla qualità, che deve sempre vantare:

Costi in linea con il mercato se non inferiori.

Massima assistenza verso il cliente in caso di guasti o problematiche burocratiche tramite chat, applicazioni o numeri verdi.

Multi modalità per il pagamento delle bollette (bollettini postali, pagamenti online, ecc.).

Presenza di bonus extra.

Presenza sul territorio nazionale di store fisici in cui rivolgersi per maggiori informazioni o supporto.

Come valutare un’offerta luce/gas e perché

La prima cosa da fare quando si deve valutare un’offerta luce/gas è esigere trasparenza, meglio evitare quindi le compagnie non chiare a livello contrattuale, che propongono condizioni scritte in termini poco comprensibili o che non danno disponibilità all’utente, tramite l’assistenza, di ricevere delucidazioni in merito. Per questo motivo, ci si deve prima accertare di sottoscrivere un contratto in cui i termini e condizioni siano ben definiti e chiari. È da evitare, inoltre, la sottoscrizione di un contratto senza prima valutare la posizione di partenza. Capire quanto si spende in termini di kWh e Smc quindi, è il primo modo per valutare condizioni migliori. Il consulto delle bollette vecchie e dei propri contatori è il primo modo per adempiere a questo controllo. È essenziale, inoltre, non fermarsi alla prima promozione, ma è consigliabile concedersi il tempo di confrontare più offerte, al fine di scegliere la più adatta alle proprie esigenze e ai propri consumi. Ultimo consiglio, ma non meno importante, è valutare l’azienda erogatrice in sé, affidandosi ad aziende autorevoli ed esperte nel settore.

Ecco quindi che non esiste una compagnia di luce e gas migliore in assoluto rispetto alle altre, ma esistono di certo delle realtà più complete e maggiormente vicine al cliente.