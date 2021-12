Mastella lancia l’assemblea nazionale costituente Noi di Centro

Nasce Noi di Centro, la nuova formazione politica di Clemente Mastella. Il neo partito sarà presentato ufficialmente a Roma, il prossimo 4 dicembre alle ore 10,00, presso il Teatro Brancaccio sito in via Merulana n. 244.



Una formazione politica che nasce dall’idea dell’ex ministro della Giustizia di dare voce alle correnti centriste e moderate, esigenza che non può più essere ignorata – si legge nella nota -. Il progetto politico mastelliano prende le mosse dal movimento Noi Campani che ha ottenuto alle precedenti tornate elettorali un grande consenso, portando all’elezione di due consiglieri presso il consiglio regionale e alla nomina dell’assessore regionale al turismo e alla semplificazione amministrativa. In Irpinia sono tante le adesioni verso questo nuovo partito che intende

avanzare in tutte le future competizioni elettorali, sia locali che nazionali.