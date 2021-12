Marcianise. Lotta al covid, riconoscimenti al personale impegnato

Si è svolta oggi pomeriggio, nell’aula consiliare del Comune di Marcianise, la cerimonia di consegna degli attestati in segno di ringraziamento a tutte le istituzioni che hanno operato “con particolare dedizione”, e stanno ancora operando, per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Alla cerimonia – promossa dal Presidente del Consiglio, dott.ssa Angela Letizia – ha partecipato il prefetto di Caserta, dott. Giuseppe Castaldo.

Sono stati premiati i vertici della Asl, con il direttore amministrativo dott. Amedeo Blasotti, il direttore sanitario del distretto di Marcianise, dott. Giovanni Delle Curti, e il direttore sanitario del locale ospedale, dott.ssa Laura Leoncini. Il riconoscimento è stato consegnato anche al dirigente del locale commissariato di polizia dott. Pasquale Lamitella (presente anche il questore di Caserta, dott. Antonio Borrelli), il comandante della locale compagnia dei carabinieri, capitano Lucio Pellegrino (presente anche il comandante del Gruppo di Aversa dell’Arma, tenente colonnello Donato D’Amato), e della compagnia della Guardia di Finanza (capitano Benedetta Antonaci).









Una targa è stata consegnata anche al responsabile del distaccamento di Marcianise dei Vigili del Fuoco, caporeparto Furio Valentino (presente anche, per il comando provinciale, il caporeparto Michele Mezzacapo), ai rappresentanti del Nucleo comunale della Protezione Civile, Claudio Bucciero, e della sezione locale della Croce Rossa Italiana Vincenzo Moretta, al comandante della Polizia Municipale, capitano Giuseppe Fedele, e alla responsabile dei servizi sociali comunali e dell’Ambito dott.ssa Franca Nubifero. I premi sono stati consegnati dal presidente del consiglio comunale dott.ssa Angela Letizia, dal vicesindaco arch. Tommaso Rossano, dall’assessore ing. Giuseppe Riccio, dall’assessore dott.ssa Sara Mezzacapo, dalla consigliera comunale Marisella Braccio.

Il sindaco dott. Antonello Velardi e il presidente del consiglio comunale hanno ringraziato a nome della città, dell’Amministrazione e del Consiglio tutti gli intervenuti, esprimendo la sentita gratitudine per il lavoro che tuttora viene svolto dalle diverse istituzioni impegnate sul territorio per fronteggiare la pandemia da covid19. Il direttore amministrativo dell’Asl, nel sottolineare il difficile lavoro svolto dal personale sanitario, ha invitato tutti a non abbassare la guardia nel fronteggiare i rischi della pandemia e ha ribadito l’alta adesione alla campagna vaccinale da parte dei cittadini di Marcianise. Chiudendo la cerimonia (cui hanno dato un particolare contributo nell’accoglienza le allieve del locale istituto Lener), il prefetto di Caserta dott. Giuseppe Castaldo ha avuto parole di vivo apprezzamento per l’iniziativa, ha confermato la viva considerazione per tutti coloro che sono stati premiati inviando un particolare saluto a tutti i cittadini.

Al prefetto – a Marcianise in visita ufficiale tra le prime dopo il suo insediamento – è stato

consegnata un’artistica opera raffigurante lo stemma comunale, prodotta dagli allievi del locale liceo “Buccini”. Il dott. Castaldo ha confermato che sarà presto di nuovo a Marcianise, sottolineando la vicinanza e la costante attenzione del massimo rappresentante del Governo all’intera comunità locale.