Manovra, Ronghi: “nessun intervento contro evasione fiscale”

“Nella manovra di Bilancio approvata dal Governo e che il Parlamento si appresta ad approvare non è prevista alcuna misura per recuperare gli oltre cento miliardi che sfuggono al fisco a causa dell’evasione fiscale e per contrastare quella che è un’azione criminale contro il nostro Paese”. E’ quanto afferma il Segretario Generale di Cnal, Salvatore Ronghi.

“La manovra non ha visione politica strategica, conferma l’impostazione assistenzialistica del Governo a guida Pd-5 Stelle, con innesti del centrodestra, non mette in campo alcunchè a sostegno del mondo del lavoro e delle imprese – sottolinea Ronghi – ed, inoltre, ignora completamente il problema dell’evasione fiscale”.

“Il potenziamento della dotazione della Guardia di Finanza e dei sistemi informatici per effettuare i controlli finanziari incrociati avrebbero potuto essere, ad esempio, due strumenti per dare una spinta al contrasto all’evasione fiscale, oltre, ovviamente, a quelle necessarie riforme del codice penale che servirebbero per imporre pene e sanzioni drastiche a carico degli evasori” – sottolinea Ronghi, che conclude: “la lotta all’evasione fiscale consentirebbe di recuperare ingenti e preziose risorse per ridurre davvero la tassazione e per sostenere famiglie ed imprese”.