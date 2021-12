Lite in via Taverna, uomo sfregiato al volto col coltello

Nel pomeriggio del 23 dicembre scorso, personale della Squadra Volante della Questura di Piacenza è intervenuto a Piacenza in via Taverna a seguito della lite fra due persone per futili motivi.

Al culmine del litigio, uno dei due avrebbe estratto un coltello ferendo il rivale al volto. Il presunto feritore veniva prontamente bloccato dagli Agenti della Squadra Volante della Questura di Piacenza e della Squadra Mobile e condotto in Questura dove veniva tratto in arresto per lesioni, avendo provocato una ferita giudicata guaribile in dieci giorni

. All’aggressore veniva sequestrato un coltello con la lama lunga 17 cm e due taglierini. In seguito l’arrestato veniva messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso la Casa Circondariale delle Novate.