Legge stabilità regionale, Ronghi: “contributi straordinari a valanga, poche risorse per la socialità campana”

“Sette milioni di contributi straordinari al San Carlo di Napoli e al Giuseppe Verdi di Salerno e solo 500 mila euro per il “Dopo di noi” a favore dei disabili. Questa e’ la fotografia della “socialità” della Giunta De Luca”. E’ quanto afferma il Segretario Generale di Cnal, Salvatore Ronghi.

“De Luca e la sua Giunta sbandierano una finanziaria innovativa che, invece, tale non e’ nel momento in cui,in termini di programmazione reale, essa non prevede alcunché e, come nel caso dei teatri San Carlo e Verdi,destina contributi straordinari, oltre a quelli previsti dalle leggi ordinarie, impegnando risorse finanziarie che potrebbero essere impiegate per le problematiche della disabilita’, per la sicurezza sul lavoro e per le politiche attive per il lavoro” -sottolinea Ronghi che aggiunge: “auspico che il Consiglio regionale della Campania abbia uno scatto di dignità politica e modifichi una legge di stabilità che non ha animo sociale ne’ visione strategica per lo sviluppo economico”.