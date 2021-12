Quali sono gli incentivi per l’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione industriale?

Essere proprietari di una grande azienda, così come di una piccola/media impresa, non è cosa facile. Le responsabilità che i dirigenti si assumono ogni giorno sono svariate così come le spese che bisogna sostenere quotidianamente per permettere alla propria realtà di andare avanti e ai propri collaboratori di lavorare in un ambiente salubre e piacevole rispettando anche l’ambiente e il clima.

Proprio a tal proposito, spesso una delle spese più ingenti che le imprese sono costrette ad affrontare, è quella della climatizzazione industriale. Installare un impianto che permetta di raffreddare o riscaldare aree di lavoro di grandi dimensioni, infatti, non è un gioco da ragazzi. Servono attrezzature apposite e il dispendio economico può essere troppo elevato. Per questo alcune realtà come Tecsaving, leader nel settore della climatizzazione industriale, hanno pensato di aiutare i propri clienti permettendo loro di sfruttare tutti gli incentivi e i bonus statali a disposizione per installare i climatizzatori industriali.

Conto termico e detrazione fiscale: cosa sono e quale scegliere

Garantire ai lavoratori e ai propri dipendenti una situazione lavorativa piacevole, non troppo calda in estate e non troppo fredda in inverno, è molto importante. Per questo motivo trovare il giusto impianto di climatizzazione è fondamentale: anche perché la scelta corretta sarà quella che vi farà maggiormente risparmiare. Ma non solo, quando si procede all’acquisto si possono sfruttare alcuni incentivi come il Conto Termico e la Detrazione Fiscale.

Conto Termico : questo particolare incentivo viene concesso a coloro che vogliono acquistare degli impianti di climatizzazione industriale che vanno a sostituire apparecchiature vecchie magari a gasolio o legna o metano/GPL ormai considerate troppo inquinanti. Inoltre, il prodotto che rientra negli incentivi del Conto Termico deve essere qualitativamente ottimo: meno emissioni rilascia, ad esempio, maggiore potrà essere il contributo che, lo ricordiamo, è accessibile sia ai privati che alle imprese.

Detrazione Fiscale: questo incentivo permette a chi acquista un nuovo impianto di climatizzazione industriale – sempre sostituendo uno vecchio più inquinante – di detrarne parte del costo in fase di dichiarazione dei redditi. A oggi, secondo la regolamentazione, chi installa un climatizzatore con pompa di calore sfrutta il 65% di detrazione entro dei massimali di spesa limitati (30.000 € di credito di imposta massimo).

I vantaggi degli impianti di climatizzazione Tecsaving

Se si decide quindi di installare i condizionatori industriali Tecsaving, che funzionano con la pompa di calore e sfruttano l’energia elettrica, si può comodamente accedere sia al conto termico che alla detrazione fiscale. L’imprenditore potrà scegliere il vantaggio che più lo aggrada e sfruttarlo al meglio per trasformare il proprio ambiente di lavoro non solo in una realtà molto più green, ma anche più piacevole per chi ci lavora.