Giustizia, ‘molestò collega’: CSM sanziona pm

Perdita di due mesi di anzianità. E’ la sanzione decisa dalla Sezione disciplinare del Csm per il procuratore capo di Firenze, Giuseppe Creazzo, accusato da una collega, Alessia Sinatra, sostituto procuratore a Palermo, di averla molestata sessualmente nel 2015 in un hotel di Roma dove si trovavano per un convegno.

Il procedimento a Palazzo dei Marescialli era iniziato lo scorso maggio. Ieri sera la condanna dopo l’ultima udienza a porte chiuse. La sanzione disciplinare e’ stata disposta per uno dei capi di incolpazione formulati dalla procura generale della Cassazione, le avances.

Creazzo è stato invece assolto, escludendo l’addebito, dall’altro capo di incolpazione, relativo alla “violazione del dovere di correttezza ed equilibrio” per il “comportamento gravemente scorretto” nei confronti della pm. La vicenda non è stata oggetto di azione penale perché Sinatra non ha sporto denuncia nei confronti di Creazzo. I fatti contestati emersero nell’ambito delle intercettazioni su Luca Palamara.

(Mar/ Dire)