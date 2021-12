Generazione Europa, terminato laboratorio formativo ‘Fare impresa in Europa’

È giunto al termine il laboratorio formativo “Fare impresa in Europa”, previsto dal progetto “GENERAZIONE EUROPA”, co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, nell’ambito del Piano di Azione e Coesione – Avviso “Giovani per il Sociale 2018”.

Il laboratorio, organizzato dall’Associazione Xentra Giovani Aps in partnership con l’Ente di formazione Professionale “Icaro Centro Studi”, Ricerca e Formazione”, è stato realizzato, a causa dell’emergenza covid19 in atto, mediante la piattaforma digitale di Google Meet e ha previsto otto giornate, per un totale di n. 40 ore formative, volte a favorire l’accesso all’imprenditoria dei n. 20 giovani destinatari.

Il percorso formativo ha previsto l’approfondimento di numerose tematiche, quali: la definizione della mission aziendale, l’inquadramento del core business dell’azienda, la creazione di startup innovative e di nuovi bisogni nel consumatore.

Particolare importanza è stata data alle informazioni relative alla possibilità di costituzione ed avvio di una propria azienda avvalendosi dei fondi europei, e all’analisi dei vantaggi e svantaggi derivanti dalla costituzione di una forma societaria piuttosto che un’altra.