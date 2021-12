Fondi per tre strade provinciali nel tratto maddalonese

«Pronti lavori per circa 300mila euro per tre strade provinciali fondamentali per la viabilità di Maddaloni. Si sono chiuse le procedure amministrative per gli interventi nel tratto maddalonese della 335, per via Calabricito e per via Ficucella. La Provincia procederà a lavori di manutenzione a cominciare dal rifacimento dell’asfalto delle tre arterie che versano in condizioni disastrose. Gli uffici si sono fatti carico di raccogliere le mie sollecitazioni andando ad affrontare una criticità importante per la nostra città». Lo dichiara il consigliere provinciale di Italia Viva Angelo Campolattano.

«Le tre strade, infatti, sono snodi fondamentali per la viabilità interna e per quella che porta agli altri comuni. In particolare, si tratta di arterie di collegamento con la zona industriale. Da troppo tempo chi le attraverso è costretto a fare le gimcane tra le buche. La loro sistemazione garantisce la sicurezza degli automobilisti che, troppo spesso, sono protagonisti di incidenti. L’azione di rilancio che dobbiamo mettere in campo per quell’area produttiva non può prescindere da una rete viaria in grado di supportare i mezzi pesanti».