Finanziamento Mit per lavori manutenzione straordinaria di ponti e viadotti di Terra di Lavoro

Con numerosi decreti presidenziali, la Provincia di Caserta ha approvato, di recente, la progettazione preliminare di lavori di manutenzione straordinaria di ponti e viadotti di Terra di Lavoro. Tali interventi tecnici in programma sono stati autorizzati e finanziati dal Mit (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) al termine di una istruttoria complessa, durata alcuni mesi. Tutti gli interventi sono destinati alla messa in sicurezza di ponti e viadotti di Terra di Lavoro e si avvalgono di un apposito finanziamento di oltre diciassette milioni di euro, quale assegnazione del Piano di riparto per la Provincia di Caserta, Programma triennale 2021-2023, nell’ambito dei fondi per la rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi del D.M. 225 del 29/05/2021.

“Questi interventi in programma, finanziati dal Mit – ha dichiarato Giorgio Magliocca, Presidente della Provincia di Caserta – certamente incrementeranno ulteriormente il livello di messa in sicurezza della viabilità, consolidando il programma di ammodernamento dei ponti e dei viadotti di Terra di Lavoro, avviato da tempo. Il nostro obiettivo, rimanendo nell’ambito della viabilità, è quello di garantire la sicurezza stradale dei cittadini e la buona viabilità del nostro territorio, in modo da contribuire in special modo alla permanenza ed all’incremento di attività produttive, elementi questi primari per un concreto sviluppo economico e sociale del territorio provinciale. Infine – ha concluso Magliocca – colgo l’occasione per ringraziare il dirigente del Settore Viabilità dell’Ente, Ingegner Gerardo Palmieri ed i suoi tecnici che, con grande professionalità e tenacia, hanno seguito per vari mesi l’evolversi dell’istruttoria tecnica fino al raggiungimento della conclusione con l’assegnazione del finanziamento”.

Gli interventi tecnici di manutenzione straordinaria autorizzati e finanziati, pertanto, risultano ripartiti nel Piano pluriennale 2021-2013 in modo seguente:

per l’annualità 2021 l’importo complessivo è di € 4.918.095,71;

per l’annualità 2022 l’importo complessivo è di € 6.651.123,06;

per l’annualità 2023 l’importo complessivo è di € 4.718.095,68.

Complessivamente per l’annualità 2021-2023 l’importo finanziato per gli interventi tecnici di manutenzione straordinaria di ponti e viadotti di Terra di Lavoro risulta pari ad € 17.223.972,83.

Per quanto riguarda l’intervento di manutenzione straordinaria, con sostituzione dell’impalcato esistente con opere di adeguamento sismico delle pile esistenti del ponte sul fiume Garigliano di collegamento tra la S.P. 129 Maiano e la S.P. 308 Lauro – Castelforte – Minturno, finanziato per l’annualità 2021 per € 936.659,38, esso sarà cofinanziato dalla Provincia di Latina per il rimanente importo per € 936.659,38, vale a dire fino alla concorrenza dell’importo totale dell’intervento, pari ad € 1.873.317,76.

Di seguito, il dettaglio degli interventi tecnici in programma, distinti per le annualità 2021-2022-2023:

Nome dell’intervento 2021 2022 2023 Totale importo Lavori di messa in sicurezza del ponte sp 3 codice struttura 003006; sp 43 codice struttura 043002 sp 77 codice struttura 077003 € 145.095,71 € 0,00 € 0,00 € 145.095,71 Lavori di messa in sicurezza del ponte sp 328 codice struttura 328052; Sp 315 codice struttura 315003; Sp 125 codice struttura 125003; € 210.000,00 € 0,00 € 0,00 € 210.000,00 Lavori di messa in sicurezza del ponte sp 125 codice struttura 125001; Sp 126 codice struttura 126003; Sp 328 codice struttura 328002 – 328003; € 310.000,00 € 0,00 € 0,00 € 310.000,00 Lavori di messa in sicurezza del ponte sp 63 codice struttura 063003; Sp 158 codice struttura 158008; Sp 104 codice struttura 104012 € 166.000,00 € 0,00 € 0,00 € 166.000,00 Lavori di messa in sicurezza del ponte sp 7 codice struttura 007023; Sp 43 codice struttura 043003 € 160.000,00 € 0,00 € 0,00 € 160.000,00 Lavori di messa in sicurezza del ponte sp 7 codice struttura 007028; Sp 272 codice struttura 272001; Sp 276 codice struttura 276001- 276003 € 176.000,00 € 0,00 € 0,00 € 176.000,00 Lavori di messa in sicurezza del ponte sp 126 codice struttura 126005; Sp 29 codice struttura 029002; Sp 43 codice struttura 043009; Sp 250 codice struttura 250001; € 193.000,00 € 0,00 € 0,00 € 193.000,00 Lavori di messa in sicurezza del ponte sp 197 codice struttura 197001; Sp 313 codice struttura 313001 – 313007; Sp 114 codice struttura 114001; Sp 278 codice struttura 278010; Sp 329 codice struttura 329003; Sp 80 codice struttura 080006; sp 171 codice struttura 171003 – 171007 € 290.000,00 € 0,00 € 0,00 € 290.000,00 Lavori di messa in sicurezza del ponte sp 49 codice struttura 049010-049013-049041 – 049039; Sp 141 codice struttura 141003 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 Lavori di Manutenzione Straordinaria ai Ponti sulla SP. n. 149 cod. struttura 149004; SP. n. 149 cod. struttura 149008; SP. n. 149 cod. struttura 149037; SP. n. 83 cod. struttura 083011; SP. n. 83 cod. struttura 083018; SP. n. 331 cod. struttura 331002; SP. n. 26 cod. struttura 026007; SP. n. 26 cod. struttura 026009; SP. n. 319 cod. struttura 319004 e sulla SP. n. 150 cod. struttura 150003. € 370.000,00 € 0,00 € 0,00 € 370.000,00 Lavori di messa in sicurezza del ponte sp 307 codice struttura 307004 – 307009 – 307010 – 307012; Sp 270 codice struttura 270001- 270002 ; sp 207 codice struttura 207008 sp 195 codice struttura 195002 – 195011 – 195030 sp 72 codice struttura 072006 sp 69 codice struttura 069015; € 400.000,00 € 0,00 € 0,00 € 400.000,00 Lavori di Manutenzione Straordinaria ai Ponti sulla SP. n. 246 cod. struttura 246004; SP. n. 246 cod. struttura 246006; SP. n. 84 cod. struttura 084009; SP. n. 149 cod. struttura 149016 e sulla SP. n. 149 cod. struttura 149015 € 163.500,00 € 0,00 € 0,00 € 163.500,00 Lavori di Manutenzione Straordinaria ai Ponti sulla SP. n. 183 cod. struttura 183004; SP. n. 183 cod. struttura 183010; SP. n. 270 cod. struttura 270006; SP. n. 26 cod. struttura 026010; SP. n. 149 cod. struttura 149019; SP. n. 149 cod. struttura 149020; SP. n. 149 cod. struttura 149024; SP. n. 178 cod. struttura 178001; SP. n. 178 cod. struttura 178003 e sulla SP. n. 90 cod. struttura 090011 € 370.000,00 € 0,00 € 0,00 € 370.000,00 Lavori di Manutenzione Straordinaria ai Ponti sulla SP. n. 26 cod. struttura 026008; SP. n. 96 cod. struttura 096002; SP. n. 149 cod. struttura 149028; SP. n. 289 cod. struttura 289018 e sulla SP. n. 289 cod. struttura 289005 € 163.500,00 € 0,00 € 0,00 € 163.500,00 Lavori di Manutenzione Straordinaria ai Ponti sulla SP. n. 69 “Quadrivio Alife – S. Simeone Gioia” cod. struttura 069001 – cod. struttura 069004 – cod. struttura 069018 – cod. struttura 069023 – cod. struttura 069027 – cod. struttura 069028 € 0,00 € 0,00 € 541.500,00 € 541.500,00 Lavori di Manutenzione Straordinaria ai Ponti sulla SP. n. 290 “EX STATALE TELESINA” cod. struttura 290005 – cod. struttura 290007 – cod. struttura 290009 – cod. struttura 290010 – cod. struttura 290011 – cod. struttura 290013 – cod. struttura 290018 – cod. struttura 290024 € 0,00 € 0,00 € 638.023,92 € 638.023,92 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI E DEL VIADOTTO PRESENTI SULLA SP. 335 “EX SS.265 DEI PONTI DELLA VALLE” DAL KM 28+800 AL KM 49+300 -I° TRATTO DAL KM 28+800 AL KM 40+900 € 0,00 € 1.500.000,00 € 0,00 € 1.500.000,00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI E DEL VIADOTTO PRESENTI SULLA SP. 335 “EX SS.265 DEI PONTI DELLA VALLE” DAL KM 28+800 AL KM 49+300 -II° TRATTO DAL KM 40+900 AL KM 42+600 € 0,00 € 1.566.123,06 € 0,00 € 1.566.123,06 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI E DEL VIADOTTO PRESENTI SULLA SP. 335 “EX SS.265 DEI PONTI DELLA VALLE” DAL KM 28+800 AL KM 49+300 -III° TRATTO DAL KM 42+600 AL KM 49+300 € 0,00 € 3.000.000,00 € 0,00 € 3.000.000,00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI E PRESENTI SULLA SP. 330 “EX SS.158 DELLA VALLE DEL VOLTURNO” Codice strutture: 330024-330031-330036- 330048-330052-330054-330061-330072-330073-330074- 330078-330082-330084-330088-330091-330092-330096- 330098-330105-330109-330118-330119-330120-330121- 330125-330127-330128-330129 € 0,00 € 0,00 € 1.179.523,92 € 1.179.523,92 Lavori di Manutenzione Straordinaria ai Ponti sulla SP. n. 3 cod. struttura 003002 – 003005; SP. n. 7 cod. struttura 007004 – 007014 – 007017 – 007032; SP. n. 231 cod. struttura 231001 € 0,00 € 0,00 € 285.000,00 € 285.000,00 Lavori di Manutenzione Straordinaria ai Ponti sulla SP. n. 328 cod. struttura 328006 – 328007 . SP. n. 253 cod. struttura 253002 – 253003 € 0,00 € 0,00 € 285.000,00 € 285.000,00 Lavori di Manutenzione Straordinaria ai Ponti sulla SP. n. 35 cod. struttura 035001 SP. n. 107 cod. struttura 107011 – 107018 SP 189 cod. struttura 189003 € 0,00 € 0,00 € 285.000,00 € 285.000,00 Lavori di Manutenzione Straordinaria ai Ponti sulla SP. n. 4 cod. struttura 004007 – 004010 SP. n. 44 cod. struttura 044003 SP 56 cod. struttura 056003 SP 224 cod. struttura 224002 – 224005 € 0,00 € 0,00 € 324.523,92 € 324.523,92 Lavori di Manutenzione Straordinaria ai Ponti sulla SP. n. 145 cod. struttura 145014; SP. n. 326 cod. struttura 326001; SP. n. 329 cod. struttura 329010 e sulla SP. n. 91 cod. struttura 091004 € 252.000,00 € 0,00 € 0,00 € 252.000,00 Lavori di Manutenzione Straordinaria ai Ponti sulla SP. n. 14 cod. struttura 014001 – 014010 – 014018 – 014072 – 014009 – 014098; SP. n. 31 cod. struttura 031019 – 031014 – 031016 – 031020 € 0,00 € 0,00 € 712.700,00 € 712.700,00 Lavori di Manutenzione Straordinaria ai Ponti sulla SP. n. 85 cod. struttura 085004 – 085006 – 085007 – 085011 – 085019 – 085021 € 0,00 € 0,00 € 466.823,92 € 466.823,92 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DELL’IMPALCATO ESISTENTE CON OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLE PILE EISTENTI DEL PONTE SUL FIUME GARIGLIANO DI COLLEGAMENTO TRA LA SP 129 MAIANO E LA SP 308 LAURO – CASTEL FORTE – MINTURNO € 936.659,38 € 0,00 € 0,00 € 1.873.317,76 Lavori di messa in sicurezza del ponte sp 4 codice struttura 004011; Sp 78 codice struttura 078011; Sp 148 codice struttura 148003; Sp 283 codice struttura 283001; € 212.340,62 € 0,00 € 0,00 € 212.340,62 € 4.718.095,71 € 6.066.123,06 € 4.718.095,68 € 16.438.972,83