(VIDEO) Esplode bombola e crolla una palazzina, si cercano persone

Una bombola di gas è esplosa in una palazzina di via Galileo Galilei a Ravanusa (Agrigento) e lo stabile di 4 piani sarebbe crollato. Ci sarebbero persone sotto le macerie.





I vigili del fuoco di Canicattì, Agrigento e Licata stanno domando le fiamme che si sono sviluppate. Soltanto dopo potrà iniziare la ricerca delle persone. Sul posto si trovano i carabinieri di Ravanusa e Licata. Il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo ha lanciato un appello: “Chiunque abbia autobotti e mezzi meccanici ci dia una mano. È un disastro”. In via Galileo Galilei stanno arrivando in tanti per portare aiuto e cercare di salvare chi è rimasto sotto le macerie.

Nell’esplosione della bombola di gas a Ravanusa sarebbero coinvolti più edifici in via Galileo Galilei. In centro si sono radunati tante persone che non riescono a rintracciare i parenti che vivevano negli stabili. Ci sarebbero diverse persone sotto le macerie.

E’ di almeno cinque dispersi, finora, il bilancio dell’esplosione. Tra di loro anche una donna incinta. E’ quanto apprende l’ANSA da fonti dei soccorritori.