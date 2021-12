Erasmus+ K2, giovedì seminario alla Reggia di Caserta

Il 16 dicembre 2021, nella sala Romanelli della Reggia di Caserta, si terrà il seminario a conclusione del progetto Erasmus+ K2 (St.A.R.T.UPtoEU). Il progetto è nato da un partenariato strategico che il Liceo “G. Siani” di Aversa ha attivato in questi ultimi tre anni in collaborazione con la Reggia di Caserta, l’Università degli studi Pegaso, l’Associazione Bimed e le scuole straniere, Europaschule Langerwehe Gesamtschule (Langerwehe – Germania), IES Jaume II el Just (Tavernes de La Valldigna) e Gymnazium, Praha 4 (Repubblica Ceca).

Il progetto St.A.R.T.UPtoEU (Storytelling Ancient Roman Traces up to Eu) ha avuto come finalità primaria quella di avvicinare studenti provenienti da diversi Stati alla storia antica dei loro Paesi, attraverso la conoscenza del loro patrimonio culturale, materiale e immateriale, in modo da consolidare l’ identità europea ritrovando nelle differenze un senso di appartenenza fondato sulla storia comune. Nel corso di questi tre anni, oltre alle mobilità all’estero per la formazione e per l’organizzazione, il team Erasmus del Liceo “G. Siani” di Aversa ha lavorato in sinergia alle scuole e alle organizzazioni partner (Pegaso, Bimed e la Reggia di Caserta) per realizzare una piattaforma multimediale dedicata allo storytelling per la condivisione di miniguide e videoguide dei Paesi, un tempo province romane o in contatto con i Romani; una piattaforma di apprendimento con corsi su beni culturali e tecniche di storytelling; un racconto in lingua inglese scritto a più mani dagli studenti delle scuole partecipanti; produzione di oggetti/gadgets in stampa 3D attraverso l’attivazione di startup; un glossario dei beni culturali multilingue.

Considerato il particolare periodo di emergenza epidemiologica, che ha interrotto e rallentato la realizzazione del progetto, l’iniziativa del 16 dicembre alla Reggia di Caserta vuol essere testimonianza della presenza di una scuola attiva sul territorio nonostante le difficoltà.