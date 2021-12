EL. Napoli – Leicester, Elmas e Ounas trascinano gli azzurri alla qualificazione. Ora testa ai playoff

Doppietta di Elmas e gol di Ounas. Azzurri ai sedicesimi di finale. Punteggio fissato sul 3-2 nel match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo C di Europa League, disputato allo stadio ‘Maradona.

L’avventura azzurra continua dopo una battaglia sportiva intensa e combattuta. Il Napoli batte il Leicester e dà una spallata agli inglesi conquistando il secondo posto utile nel Girone per proseguire il cammino sul palcoscenico internazionale. Apre la serata una magia di Ounas che infila una delizia gourmet dopo neppure 5 minuti. Poi Elmas mette dentro un cioccolatino di Petagna (grande prestazione del centravanti azzurro). Gli inglesi mostrano classe e orgoglio per accorciare e poi pareggiare con due eurogol. Poi in apertura di ripresa ancora Elmas firma la sua doppietta con la rete che vale il sorpasso definitivo.

Nell’altra partita del giron,e i russi dello Spartak Mosca vincono 1-0 in trasferta a Varsavia contro il Legia. In classifica lo Spartak chiude primo (10 punti) e va direttamente agli ottavi di finale, gli stessi del Napoli che chiude però secondo per aver perso entrambi gli scontri diretti e dovrà disputare i playoff a febbraio con le terze di Champions. Il Leicester va invece ai playoff di Conference League.