Discoteche, SILB: “dimostrata responsabilità, ora capienza al 100%”

Il Silb dell’Emilia-Romagna alza l’asticella e chiede la capienza al 100% per le discoteche. Non ha dubbi in merito il presidente Gianni Indino: “I nostri locali hanno finalmente riaperto e si sono attrezzati per farlo al meglio. Questi mesi ci sono serviti per oliare gli ingranaggi” e “il bilancio è positivo per quanto riguarda la responsabilità dei gestori nel contribuire al contenimento della pandemia”.

I titolare dei locali da ballo, prosegue, si sono messi a “completa disposizione”, rispettando le regole: infatti, sottolinea Indino, “si è ricominciato a ballare da circa due mesi e non è data notizia di problematiche legate ai contagi”. Di fronte a questo “grande senso di responsabilità” e alla vigilia dell’entrata in vigore del Green pass rafforzato, la richiesta alle istituzioni è di “darci ulteriore fiducia per poter continuare il nostro percorso di ripartenza, che ci riporti presto a livelli di normalità”. Dunque locali con capienza al 100% e programmare così “serate di alto livello con artisti di spessore internazionale”. Con il 50% i margini economici non sono sufficienti.

“Non possiamo continuare a lavorare in perdita”, per cui, conclude Indino, almeno nel periodo delle feste si dia “la possibilità di lavorare al 100% della capienza oppure, in subordine, che ci sia concesso almeno un aumento parziale delle condizioni attuali”.

(Som/ Dire)