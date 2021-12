Covid, Zaia: “Prima di cene-feste meglio tampone, anche fai da te”

“Abbiamo un terzo dei ricoverati rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e dei 178 in terapia intensiva quasi l’80% è di non vaccinati; la popolazione non vaccinata in Veneto è del 13%. Se non avessimo non vaccinati saremmo in zona bianca”. Così ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, intervenendo alla trasmissione Storie Vere su Rai1.

Zaia ha sottolineato anche come l’incidenza del contagio nelle scuole sia “quattro volte tanto” rispetto al resto della popolazione, perché parliamo di giovani “confinati in aule con un inevitabile scambio. Se dovessi guardare alla mia esperienza, quando l’anno scorso il 6 gennaio diramai ordinanza di non apertura delle scuole fui criticato. Dobbiamo attendere l’evoluzione in questi giorni di festività e lancio un appello ai cittadini- ha detto infine il presidente del Veneto- a partecipare a feste e cene se non si hanno sintomi, e magari a fare un tampone anche fai da te”.

(Sim/ Dire)