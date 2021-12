Covid, Omicron ha diffusione più rapida di altre varianti

“Adesso alcuni aspetti della variante omicron si stanno chiarendo. Questo è molto importante, perchè conoscere è fondamentale per poter agire con saggezza e pragmatismo”. Lo ha precisato il professor Guido Silvestri, docente negli Stati Uniti alla ‘Emory University’ di Atlanta, ospite di ‘Timeline’, contenitore di Sky Tg24.

Il virologo italiano ha aggiunto che “dal punto di vista dell’infettività, è chiaro che omicron si diffonde più rapidamente di ogni altra variante di SARS-CoV-2. Proprio in questi giorni stiamo avendo un’esplosione dei casi qui in Georgia, siamo passati da poco più di mille casi al giorno ad 8mila casi al giorno, mentre in Florida sono esplosi da 2mila a quasi 20mila giorno. E lo stesso sta avvenendo a New York. Quindi sicuramente c’è una rapida esplosione di casi”.

Secondo Silvestri “bisogna vedere quanto è sostenibile questa esplosione di casi, perchè quando il virus si diffonde più rapidamente poi le persone suscettibili ad un certo punto finiscono. Ecco perchè a Johannesburg, dove omicron è esplosa per la prima volta, la crisi dei casi è durata solo due/tre settimane e poi hanno cominciato a scendere molto rapidamente, così come erano saliti”. Il docente alla ‘Emory University’ di Atlanta ha inoltre spiegato che “i dati più positivi sono quelli che vengono dagli studi clinici. In questi giorni ne sono usciti tre, uno molto grande dal Sudafrica e due più piccoli provenienti dal Regno Unito, che indicano che omicron dà una malattia meno severa come rischio di ospedalizzazione in confronto alla variante delta, in una percentuale compresa tra il 45 e l’80%, una differenza davvero importante”, ha concluso.

(Fde/ Dire)