Covid, Fedriga: “Ora ancora più importante informazione di qualità”

“Le follie veicolate dai social durante la pandemia hanno contribuito a modificare il mio approccio nei confronti dell’informazione. Oggi ritengo ancora più importante il giornalismo di qualità che si poggia su una solida deontologia professionale e che va assolutamente valorizzato. Per me adesso è molto più marcata la distinzione fra chi fa informazione in modo trasparente e assumendosi precise responsabilità e chi utilizza gli strumenti tecnologici esclusivamente per divulgare falsità”. Lo ha affermato oggi a Trieste il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso dell’evento di presentazione del francobollo commemorativo per il 140esimo anniversario di fondazione del quotidiano Il Piccolo.

“Dal mio punto di vista- ha sottolineato Fedriga- è in gioco la libertà dei cittadini che non significa pensare o fare qualsiasi cosa. Si tratta invece di avere a nostra disposizione gli strumenti per fare scelte sempre più consapevoli. In questo ambito l’informazione gioca un ruolo importantissimo”, ha concluso.

(Red/ Dire)