Controlli dei Carabinieri con servizi a largo raggio tra Napoli e provincia

Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli, i Carabinieri della compagnia di Bagnoli insieme ai militari del Reggimento Campania hanno effettuato un’operazione di controllo straordinario nelle strade del Rione Traiano e a Soccavo. Diversi cittadini identificati e 25 i veicoli controllati due dei quali sono stati sequestrati.

Durante il servizio a largo raggio a finire in manette Vincenzo Monfrecola, 51enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari, in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di Napoli, hanno arrestato il 51enne che dovrà scontare la pena della reclusione di 3 anni e 3 mesi per spaccio di sostanze stupefacenti. Denunciati a piede libero per violazione di sigilli un 46enne e una 44enne del posto perché trovati in locali condominiali sottoposti a sequestro perché in passato teatro di spaccio di droga.

Rinvenuti e sequestrati 2 coltelli con lama da 12 centimetri. Carabinieri hanno trovato le armi che erano state nascoste dietro una lastra di ferro posta all’ingresso di via Catone.

Servizi anti-droga quotidiani al Parco Verde di Caivano per i Carabinieri della Compagnia di Casoria. I Carabinieri della locale tenenza hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti Giovanni Alboretti, classe 96 del posto già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri hanno sorpreso il ragazzo mentre cedeva una dose di droga ad un cliente. Il 25enne si è accorto dei militari ed ha tentato di fuggire venendo poco dopo bloccato. Perquisito, è stato trovato in possesso di diverse specialità di droga. 117 dosi di cobret, 107 grammi di eroina, 15 dosi di hashish, 134 dosi di crack, 36 grammi di cocaina e 33 dosi di marijuana. La “merce” era all’interno di uno zaino.

Il pusher teneva con se anche 2 radio ricetrasmittenti, del materiale per il confezionamento della droga e 1 smartphone. L’arrestato è in attesa di giudizio.

E’ costante l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti messa in atto dai Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. A Marigliano, i militari della sezione operativa, durante un servizio anti-droga all’interno del complesso di edilizia popolare “Legge 219”, hanno arrestato Salvatore Gemito e Antonio Liguori di 24 e 41 anni. Sono entrambi del posto e sono già noti alle forze dell’ordine.

I carabinieri li hanno fermati e controllati. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di 26 dosi di crack, 18 dosi di cocainA e 4 dosi di hashish. Gli arrestati – dovranno rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio – sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.