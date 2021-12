Cesa. Riduzione Tari per le utenze non domestiche

L’Amministrazione Comunale ha avviato un bando per i commercianti e le attività artigianali per avere una riduzione sulla Tari.

“Possono presentare la domanda – chiarisce l’assessore al bilancio Francesca D’Agostino – i soggetti titolari di utenze non domestiche, regolarmente iscritti alla Tari del comune di Cesa, che sono state costretti a chiudere o a sospendere l’attività, oppure hanno subito misure restrittive a seguito dei provvedimenti emanati dal Governo, a causa dell’emergenza Covid”.

Il beneficio si estende anche a quelle attività che, pur non essendo state chiuse o limitate, hanno comunque subito un calo del fatturato e per questo hanno chiesto ed ottenuto il contributo a fondo perduto all’Agenzia delle Entrate. “L’entità della riduzione è del 30 per cento per quelle attività che hanno subito una chiusura pari o superiore ai 150 giorni- aggiunge l’assessore all’ambiente Alfonso Marrandino – mentre per periodi inferiori la riduzione sarà calcolata in modo proporzionale. Per le attività che hanno subito un decremento, la riduzione è pari al 20 per cento”.

Il modulo si potrà scaricare sul sito internet del comune e la domanda va presentate entro il 31 dicembre di quest’anno. “Grazie ad un finanziamento ottenuto dal nostro comune – conclude il sindaco Enzo Guida – abbiamo attuato questa ulteriore misure a favore del commercio locale, degli artigiani e di tutte quelle categorie che, in misura rilevante, hanno subito gli effetti del Covid”.