Censimento Istat, Ronghi: “Spopolamento Campania, frutto assenza politiche regionali per il lavoro”

“Dal censimento dell’Istat risulta che, nel 2020, oltre 85 mila campani hanno abbandonato la nostra regione. E’ questo il frutto dell’assenza delle politiche regionali che costringe i nostri corregionali a scegliere: il reddito di cittadinanza o la migrazione verso altri territori”. E’ quanto afferma il Segretario Generale di Cnal, Salvatore Ronghi.

“La politica di De Luca e della sua maggioranza è limitata al ‘lanciafiamme’ e agli allarmi di chiusure per il covid19, mentre sono completamente al palo le fondamentali politiche attive per il lavoro e per lo sviluppo economico, tanto che sempre più numerosi campani, che non accettano di ripiegare sull’assistenzialismo fine a se stesso e vogliono, invece, lavorare e produrre, sono costretti ad andare in altre regioni” – sottolinea Ronghi, per il quale “il centrosinistra, allargato al Movimento 5 Stelle e nel silenzio del centrodestra, sta portando questa nostra Regione alla desertificazione lavorativa, economica e sociale, una sorte che i campani e il nostro territorio certamente non meritano”.