Caserta. Servizio civile, 74 operatori da selezionare: pubblicato bando provinciale

E’stato appena pubblicato, sul sito istituzionale dell’Ente (www.provincia.caserta.it), il Bando per la selezione di 74 operatori volontari da impiegare in progetti del servizio civile approvati e presentati dalla Provincia di Caserta e dall’Associazione “Solidarietà Cervinese”, in coprogrammazione e coprogettazione.

“Esorto i giovani di Terra di Lavoro a partecipare al Bando per la selezione di 74 operatori volontari per i progetti del servizio civile approvati – ha dichiarato Giorgio Magliocca – E’ un’occasione di esperienza educativo- lavorativa da non perdere, che senza dubbio contribuirà ad arricchire il carattere, la personalità dei giovani con contenuti educativi di solidarietà, di valori condivisi e di partecipazione a progetti sociali. Abbiamo bisogno, più che mai oggi, di giovani che devono credere in questi valori, valori che hanno contraddistinto per secoli la storia del territorio, la popolazione e la società di Terra di Lavoro e questi progetti, che ineriscono vari ambiti del sociale – ha concluso Magliocca – ben possono essere una palestra di questi valori, così necessari per la salvaguardia della nostra attuale società”.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità on line, secondo le indicazioni dettagliatamente riportate nel Bando, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 26 Gennaio 2022. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Non saranno prese, pertanto, in considerazione le domande presentate con modalità diverse.