Casal di Principe. Polizia, il bene confiscato trasformato in Commissariato

Stamane a Casal di Principe alla via Casella n. 2,, il Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata ha consegnato al Questore di Caserta, dott. Antonio Borrelli, l’immobile che sarà destinato a sede del Commissariato distaccato di Polizia.

Il manufatto in questione, che sarà oggetto di ulteriori lavori di adeguamento per le esigenze di Polizia a cura del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, è un bene confiscato ad un imprenditore del sodalizio mafioso “dei Casalesi”.

“Ancora una vittoria dello Stato: un bene confiscato trasformato in Commissariato di Polizia, restituito alla sua funzione di servizio verso la Città – così il sindaco Renato Natale -. Stamattina, dopo anni di attesa, abbiamo partecipato alla cerimonia di consegna dello stabile al Questore di Caserta. Ora si procederà al suo allestimento per essere pronto ad ospitare gli agenti. Ringraziamo tutti coloro che si sono impegnati da anni per raggiungere questo risultato, un nuovo ed importante presidio di legalità”.

Il nuovo Commissariato con circa 40 agenti, operazione che dovrà concludersi entro il prossimo mese di Febbraio.