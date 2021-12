Buche stradali, Pezone: “E’ un emergenza di sicurezza pubblica”

“Ormai le nostre città sono piene di buche che costellano le strade. Il problema è decisamente sentito dai cittadini: e non è solo questione di decoro o di estetica, non voglio entrare nella questione di responsabilità e addirittura dell’inerzia degli organi sovracomunali che dovrebbero chiedere spiegazioni in merito alle amministrazioni comunali , ma soprattutto è un emergenza di sicurezza pubblica”. Così, in un post social, l’ex consigliera comunale Clementina Pezone.

“Limitarsi a sistemare i tratti danneggiati non è sufficiente, in quanto c’è bisogno di un lavoro più a monte: occorrerebbe, quindi, revisionare le modalità con le quali vengono costruite le strade, adottando unicamente le migliori tecnologie a disposizione, nella tutela pubblica e per un’opera duratura”.