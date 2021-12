Basket. Verso Marcianise – Fulgor: le ultime

Galvanizzato da due vittorie consecutive e una partita da recuperare, c’è una nuova per il NBMarcianise.

Nella 4ª giornata del Campionato di basket di Prima Divisione Girone A, il Nuovo Basket Marcianise si appresta ad affrontare in trasferta la Fulgor. È Fulgor Bk2021 Vs Nuovo Basket Marcianise.

I convocati del NBM per la Fulgor sono: Antonio De Fraia, Daniele Russo, Dario Pappagallo, Emanuele Madonna, Gianluca Mondini, Vincenzo Musone, Giovanni Carandente, Mario Cioffi, Nicola Falco e Pasquale Delli Paoli.

Il Nuovo Basket Marcianise andrà a giocare senza tre titolari causa infortunio: Danilo Russo il capitano, per un fastidio agli adduttori, Repoli out per la spalla, Bisaccia out per una forte contusione alla mano e con Cioffi, che durante l’allenamento di martedì ha accusato un problema alla gamba.

La Fulgor ha perso le prime due partite di campionato, ma nell’ultima gara è stata sconfitta a 5 secondi dalla fine contro Benevento, una tra le squadre più forti del campionato.

Quindi per il Nuovo Basket Marcianise, si prospetta una partita di sacrificio in difesa e di pazienza in attacco.

Poiché la Fulgor gioca per la maggior parte della partita a zona, il NBM dovrà essere attento e cinico per far girare palla ed aspettare il varco giusto da trovare nella difesa avversaria.

In casa Nuovo Basket Marcianise, ci sono tutti i presupposti per proseguire la striscia utile.

Palla a due, domenica 12 dicembre alle h 18:45 al Palazzetto di Casal di Principe, Caserta.