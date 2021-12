Aversa. Movida e covid, Dello Iacono: “Nei budelli non si indossano mascherine, promiscuità con bicchieri e bottiglie”

«La chiusura di via Seggio e delle strade della movida non è più rinviabile: quanto accaduto in questi giorni di Natale corre il rischio di amplificarsi in maniera esponenziale in occasione del Capodanno. Le conseguenze potrebbero essere devastanti con un’ulteriore impennata dei contagi da coronavirus che, guarda caso, proprio in questi giorni sono saliti enormemente nella nostra città. Nei budelli della movida, infatti, non si indossano mascherine, non c’è alcuna forma di distanziamento, c’è grande promiscuità con bicchieri e bottiglie che si passano alla faccia del Covid e delle varianti senza che nessuno provveda a controllare». Lo dichiara la capogruppo di Italia Viva Imma Dello Iacono.

Vista l’incapacità e/o l’impossibilità di impedire che tali fenomeni si verifichino, l’assenza totale della polizia municipale in questi giorni di festa (a dire il vero non è cambiato molto da questo punto di vista rispetto ai “giorni normali”) è un fatto incontrovertibile, il sindaco applichi l’ordinanza 27 del 15 dicembre della Regione Campania e chiuda temporaneamente le strade della movida, altrimenti il collasso sanitario per la città di Aversa è dietro l’angolo».