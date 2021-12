Si avvicina il Natale e anche quest’anno l’Associazione di Promozione sociale UNISOUND, che ha come finalità la diffusione della cultura nell’ambito della musica moderna jazz e classica, presenta i propri ragazzi in veste del tutto natalizia con il patrocinio del comune di Aversa e dell’assessorato alla cultura che ringrazio per aver dato questa possibilità. L’associazione, infatti, offre l’opportunità ai ragazzi di formarsi musicalmente a 360 gradi attraverso corsi di musica e di canto, seminari, masterclass, corsi di Alta Formazione e alla preparazione delle performance. Proprio per questo ha organizzato un vero e proprio Concerto di Natale, in cui si esibirà l’ensamble musicale ed il Coro degli allievi diretti dal Maestro Giulio Cannavale e dalla Maestra di canto Cristina Galiero.

Durante il concerto, che avrà luogo il 22 Dicembre alle ore 17:30 in piazza municipio ad Aversa , ascolteremo i brani famosi della tradizione natalizia americana, che si affacciano a tematiche delicate e che è importante ricordare, ed un brano italiano eseguito con l’ensamble musicale: il mio canto libero che rappresenta la riscoperta del valore dell’amore in un mondo che sempre di più sta soffocando l’intensità dei sentimenti e la libertà delle persone. Let it be dei Beatles, un vero e proprio inno alla ricerca della verità, della giustizia e della pace; let it snow white christmas tipiche della tradizione natalizia americana e tanti altri brani che creano un repertorio Pop Gospel giovanilee tanti altri. Cristina Galiero così si esprime: ” il concerto di quest’ anno ha un importanza fondamentale una ripresa per tutti i giovani che finalmente ritornano alla normalità e soprattutto per il settore musica e per tutti coloro che si dedicano ad attività artistiche fortemente penalizzate da questa pandemia. Purtroppo molte associazioni hanno dovuto arrendersi alle difficolta economiche perchè non sostenute e reputate meno importanti di attività economiche . In un mondo dove la parte economica ha prevalenza sulla vita umana , io mi chiedo e chiedo a voi una riflessione possono essere le attività che creano luoghi in cui imparare, socializzare, integrarsi, crescere, divertirsi e sviluppare delle capacità che vanno ben oltre la musica ed il canto meno importanti di altre attività? Con questo spunto di riflessione e nello spirito di solidarietà Auguro a tutti un sereno natale.