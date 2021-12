Aversa celebra i 40 anni del jazz club Lennie Tristano

Alle soglie del suo quarantesimo anno di attività, il Lennie Tristano si ripropone al suo appassionato pubblico con un libro ed un filmato in cui si narra la storia della prestigiosa sala da concerti aversana: dagli esordi in vicolo Portanova sotto la guida di Franco Borrini, al locale storico di Piazza Marconi, in cui sono passati praticamente tutti i musicisti del jazz in tournèe in Italia negli ultimi venti anni del Novecento, fino ai giorni nostri.

Tutto in un libro – racconto scritto a partire dalla tesi con la quale la giovane bassista Isa Di Donato si è laureata al Conservatorio Martucci di Salerno.

Jazz Club Lennie Tristano Aversa: the Amazing Enterprise è il titolo del lavoro che verrà presentato il prossimo Venerdì 17 Dicembre alle ore 19 nel Complesso di S. Francesco delle Monache per ricordare il club di appassionati che portò il jazz all’attenzione delle cronache e diventò poi il punto di riferimento per la programmazione concertistica del sud Italia. Nella prima parte della pubblicazione viene descritta la storia del JCLT dalla fondazione ai giorni nostri. Nella seconda viene approfondita la ricerca sulle origini del maestro Lennie Tristano e la sua importanza nella storia della musica jazz.

Alla presentazione del libro saranno presenti, oltre ai membri dell’associazione e a Isa Di Donato, anche Nino Marchesano e Stefano De Stefano, giornalisti che da sempre hanno seguito le vicende del club aversano, e, ospiti d’onore, la cantante Maria Pia De Vito e il pianista Julian Oliver Mazzariello.

Moderatore Nicola Di Santo, addetto stampa storico del JCLT. Nel filmato che accompagna il libro testimonianze e ricordi legati agli oltre 350 concerti organizzati dall’associazione.

L’evento, inserito nel programma della manifestazione Natale ad Aversa, è patrocinato dalla Città di Aversa. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti disponibili nel rispetto delle normative anti COVID