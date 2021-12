Aversa. Buche stradali come crateri, Golia: “Mi scuso cari concittadini”

“Molte strade sono impraticabili, ridotte in condizioni pietose anche pericolose. Lo so, lo sappiamo! Ho in primis la necessità di scusarmi con tutti voi, mi scuso perché non sono riuscito a completare in tempo utile gli interventi di manutenzione ordinaria inseriti nel piano triennale, al fine di prevenire le attuali criticità, anche a causa della pioggia dell’ultimo mese, che ha trasformato il manto stradale già di per se fortemente precario in una situazione di criticità diffusa”. Così, in un post social, il sindaco Golia.

“Nelle ultime settimane centinaia sono le segnalazioni che ci sono arrivate, tutte legittime ed utili. Siamo a conoscenza, come voi tutti del grave peggioramento che nelle ultime ore abbiamo avuto, eravamo a lavoro e continuiamo ad esserlo per risolvere tutte le criticità. Voglio utilizzare questo spazio comunicativo per informare tutti su quello che abbiamo programmato, cosa stiamo facendo in queste ore è cosa faremo nei prossimi giorni, sperando sempre che le condizioni meteo ci consentano di poter intervenire. Si, le condizioni meteo! Perché lo sappiamo tutti sotto la pioggia non possiamo intervenire in modo risolutivo: – due milioni e quattrocentomila euro per manutenzione straordinaria strade cittadine, da devoluzione di un mutuo inserito nel piano triennale: procedure in fase di espletamento; -100 mila euro manutenzione strade: già appaltato interventi in corso su diverse strade cittadine; -100 mila euro per manutenzione straordinaria: lavori appaltati, inzio intervento lunedì ( bel tempo permettendo); -100 mila euro Manutenzione ordinaria, procedura di affidamento lavori in corso che si chiude il 14 dicembre”.

“Inoltre sono incorso interventi di manutenzione straordinaria sulla rete elettrica, con successivo ripristino dell’intero manto stradale, (svolti di notte per non recare eccessivi ulteriori disagi al traffico veicolare) su via gramsci, una parte di viale Olimpico e via Cirigliano (quest’ultima arteria interessata da un ulteriore finanziamento recentemente ottenuto di oltre 3 milioni di euro).Io vi ringrazio sempre per le segnalazioni utilissime, infatti io amo definire i cittadini attivi “sentinelle”… ma non ringrazio e non giustifico chi offende, chi utilizza questo spazio social per sfogare la propria rabbia con un linguaggio e toni scurrili e inaccettabili. Stiamo facendo tutto quello che dobbiamo fare, con le risorse economiche che abbiamo a disposizione, anche grazie ai primi proventi della sosta regolamentata. A fine interventi ripristineremo decoro e sicurezza, su gran parte della città spero nel più breve tempo possibile – meteo permettendo -e se qualcuno ha poteri sul meteo faccia pure, io purtroppo non ne ho. Continuiamo a lavorare per rendere la nostra città sempre più bella. Grazie anche alla vostra collaborazione e sostegno”.