Aumento casi covid a Casal di Principe, Natale convoca il COC

“In considerazione dell’andamento epidemico, che si presenta più grave di quanto avessimo temuto e previsto, sono costretto a convocare per lunedì, 27 dicembre, il COC (Centro Operativo Comunale), per capire se sia il caso di adottare ulteriori provvedimenti restrittivi, nel tentativo di frenare la corsa del virus. Intano rinnovo l’invito ad atteggiamenti responsabili”. Lo annuncia il sindaco Renato Natale.

“In questi giorni continuo a vedere bar superaffollati, senza che a nessuno venga richiesto il green pass; stessa cosa vale per molte pizzerie e locali vari, mentre nelle piazze si possono vedere i soliti raggruppamenti di ragazzi senza mascherina. Tutti devono rendersi conto che con questa velocità di diffusione dell’epidemia, corriamo il rischio di qualche altro morto nei prossimi giorni. Oltre che vaccinarsi altro modo per difenderci è rispettare il distanziamento sociale e portare la mascherina ffp2; oramai è chiaro che la semplice mascherina chirurgica non riesce a difendere con efficacia dall’infezione. Intanto chiederò alle forze dell’ordine di attivarsi per sanzionare tutti coloro che non rispettano le regole, prevedendo anche la chiusura dei locali che non ottemperano alle norme”.