Arte online: ed è subito moda anche grazie a Kooness

Il mondo è cambiato: ce ne rendiamo conto ogni giorno di più. La Rivoluzione Digitale è entrata rapida e forte nei nostri posti di lavoro ed in tutte le nostre case. Senza il Wifi ed i servizi di rete non si fa più nulla. Si prenota il parcheggio, si ordina la cena e si fa la spesa direttamente da casa; ed anche seguendo la stessa logica, si compra arte online e pezzi da collezione. Qualcosa di impensabile sino a pochi anni fa! Nata da poco – sull’onda del “Far-West digitale” – e da una realtà tutta italiana, Kooness è un interessante marketplace digitale sia per esperti collezionisti che neofiti, concepita dall’idea di Lorenzo Uggeri, CEO manager della società. Un concept, quello di Kooness, che interessa sempre di più persone, posizionandosi da subito come una valida alternativa al mercato dell’arte tradizionale.

Comprare arte online: Kooness è una sicurezza

L’arte online è una nuova frontiera, in particolare in Italia dove tutto ciò che è digitale è nuovo ed innovativo. Ora grazie alle moderne tecniche è possibile persino osservare una mostra dal divano di casa o volendo – con i giusti strumenti digitali tridimensionali che lo rendono possibile – provare la posizione del quadro o del pezzo da collezione sul muro di casa senza possederlo. Kooness è una piattaforma online creata e pensata per la compravendita di opere artistiche. E’ una delle realtà milanesi più frizzanti, perché generata con una struttura algoritmica molto dinamica e potente, che riesce ad essere un ottimo interlocutore con un pubblico nazionale ed internazionale. Grazie ad una user experience arricchita – capace di offrire diversi metodi di ricerca – è possibile usare filtri e ricerche per galleria, artista o tipologia di artefatto. Esiste anche un filtro geografico ed uno per categoria.

Se il digitale vende arte: il mondo è cambiato

L’arte è un prodotto non del tutto semplice, se lo si vende online il mondo è cambiato per davvero. In realtà sono bastate “high quality images“ (un’immagine da almeno 1.300 pixel) e meno barriere digitali (come il “digital divide”) per far cambiare – e di molto – l’esperienza di compravendita online ed il pensiero di moltissimi addetti ai lavori. Anche se in Italia la vendita in rete è davvero un fenomeno più recente, da altre parti del mondo è già una pratica istituzionalizzata da tempo. Non di rado anche navigano in rete, si trovano spazi dedicati all’arte ed è bello fermarsi ad osservare la bellezza a portata di click! Online diventano sempre più presenti le aste, incontrando buon riscontro perché attirano clienti da ogni angolo del pianeta. L’arte ed i pezzi da collezione si smaterializzano da un contesto, luogo e confine, diventano fruibili ed acquistabili a tutte le ore del giorno e della notte. E’ questo uno degli incanti del nuovo digitale. Arte e digitale trovano indubbiamente un interessante rapporto che va ben oltre a quello economico. infatti è la semplicità e la rapidità a colpire un pò tutti. In genere il pensiero va sempre alle aste: adesso invece è tutto veloce come un click!