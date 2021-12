5 colpi in pochi giorni, preso il ‘Babbo Natale’ rapinatore

Vestito da Babbo Natale aveva rapinato nei giorni scorsi una farmacia in zona Trionfale a Roma. L’uomo è stato fermato ieri sera dai carabinieri dopo un altro colpo. E’ accaduto ieri sera in zona Corso Francia a Roma.

L’uomo, un 45enne di Novi Ligure già in passato arrestato per stupefacenti, è entrato in una tabaccheria colpendo con il calcio della pistola alla testa il titolare ed è scappato. Nella zona c’erano in atto già servizi di controllo per individuare il rapinatore che si spostava con le auto del car sharing. Ieri sera dopo un inseguimento è stato bloccato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Trionfale.

E’ stato trovato in possesso del denaro rubato e di una pistola carica, oltre che di testi rap sul tema delle rapine. In casa oltre 1, 2 chili di hashish suddiviso in panetti. E’ accusato di 5 rapine commesse in pochi giorni. Sono in corso indagini per chiarire se sia responsabile di altri episodi analoghi.

(ANSA)