Altro finanziamento per Giugliano: un parco giochi in piazza dell’Acquario

“La fine del 2021 è stata molto produttiva rispetto ai finanziamenti ottenuti dall’amministrazione sui progetti messi in campo in questo primo anno di governo. A quelli già raccontati ottenuti durante il primo anno di programmazione amministrativa ed a quelli ottenuti negli ultimi giorni, se ne aggiunge un altro, sempre dalla “Città Metropolitana”, per realizzare un nuovo parco giochi in zona “Casacelle”, in piazza Dell’Acquario”. Queste le parole del sindaco di Giugliano in Campania, Nicola Pirozzi.

“Sarò ripetitivo ma non mi stancherò mai di ripeterlo: una buona amministrazione nella prima parte della consiliatura programma e nella seconda parte procede alla realizzazione di quanto programmato; pure perché, messi su carta i progetti e ottenuti i finanziamenti, è necessario svolgere tutta la parte burocratica legata alla gara d’appalto e all’affidamento dei lavori per aprire il cantiere. Non abbiamo la bacchetta magica per risolvere in pochi mesi emergenze che arrivano da lontano ma finalmente i cittadini possono contare sulla certezza che al Comune c’è chi lavora quotidianamente per programmare per poi realizzare un’idea di città. Parte della politica e degli addetti ai lavori si appassionano solo sulle polemiche, spesso sterili e montate ad arte, dimenticando i fatti. Ma quando i cittadini cominceranno nei prossimi anni a toccare con mano i frutti del nostro lavoro, non ci saranno strumentalizzazioni che tengano. I fatti raccontano e racconteranno il buon governo della mia amministrazione e tutto il nostro amore verso questa città”.