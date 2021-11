Whirlpool Napoli, Cgil Campania: “Prefetto al lavoro per tavolo con ministri Orlando e Giorgetti”

“Il prefetto ci ha riferito che ha sentito i ministri Orlando e Giorgetti per una improcrastinabile riunione al Mise alla quale sarà presente egli stesso, garantendoci che li solleciterà per fissare la data. La scadenza del 30 novembre impone risposte concrete e immediate da parte del Governo. Il Prefetto, inoltre, si è posto l’obiettivo di attivare una cabina di regia che tenga dentro la Regione Campania e il Comune di Napoli, sia per quanto riguarda la formazione che il progetto di ricerca. Il tutto deve essere finalizzato all’ufficializzazione e attivazione del consorzio che, alla luce dell’invio delle lettere di licenziamento, può rappresentare l’unica strada per la continuità lavorativa dei 320 lavoratori e la reindustrializzazione del sito di via Argine”. Così i segretari generali di Cgil Napoli e Campania e Fiom Napoli, Nicola Ricci e Rosario Rappa, al termine del vertice in prefettura sulla vertenza Whirlpool.

(Rec/Dire)