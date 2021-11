Volley. Verso Ottaviano – Galatina: le parole del libero Giacomo Titta

Dopo la trasferta di Acicastello, la Falù Ottaviano torna al PalaVeliero dove domenica alle ore 18.00 affronta l’Efficienza Energia Galatina. Una sfida tesa tra due squadre che non stanno attraversando un bel periodo.

A parlare per i vesuviani è il libero Giacomo Titta. “Sicuramente sappiamo che è un avversario che come noi non sta vivendo un bel momento a livello di risultati. prospettiamo di vincere anche per il vantaggio di giocare davanti ai nostri tifosi. A Catania abbiamo giocato a tratti bene e se riusciamo a mantenere il ritmo del secondo set abbiamo ottime possibilità di vincere. Il campionato è tosto fino ad ora abbiamo incontrato,chi più e chi meno, squadre molto organizzate e con grandi punti di forza. Dobbiamo essere in grado noi ora di riuscire a mostrare i nostri punti di forza, magari avendo anche un po’ più di fortuna in alcuni episodi e riducendo gli errori nel gioco. Domenica mi aspetto una partita abbastanza tesa ricca di scambi lunghi dove nessuno vuole perdere. ripeto entrambi dobbiamo per forza vincere per riuscire a stare a metà classifica quindi sarà molto combattuta.”