Volley Veritas Teverola costretta a giocare ‘fuori casa’

Dopo anni di assenza dallo scenario sportivo tocca ora alla pallavolo maschile rappresentare la città di Teverola nel campionato di serie D F.I.P.A.V.. Il progetto nasceva già nell’estate del 2020 ed è stato purtroppo temporaneamente stoppato dalle restrizioni anti pandemiche ma la società sportiva di pallavolo detentrice del titolo di serie D ha continuato a credere nel progetto teverolese e avendo tutta l’intenzione di rispettare il protocollo pubblicato dal Ministero dello Sport il 6.8.21 che promuove le pratiche sportive con le dovute precauzioni anti contagio ha ottenuto il nulla osta dalla stessa amministrazione cittadina che decideva di assegnare momentaneamente la palestra comunale di via Campanello alla società di pallavolo in attesa di pubblicazione di un bando pubblico immediato. Nasce così il Volley Veritas Teverola.

“Purtroppo però il team Volley Veritas Teverola attualmente non potrà disputare le partite in casa su territorio Teverolese, non avendo ottenuto il nulla osta anche dalla scuola Ungaretti – si legge nel comunicato della società sportiva – . Secondo la scuola Ungaretti, la palestra potrebbe essere contaminata dagli allenamenti del team pallavolista e dagli stessi ragazzi che praticherebbero il mini volley e la leva per le prime squadre, nonostante la società sportiva abbia garantito la sanificazione della struttura e la messa in pratica del protocollo ministeriale ogni qual volta ne venisse fatto uso. Dunque per il momento il Volley Veritas Teverola non si allenerà e non disputerà le gare effettivamente in casa. Buttando però un occhio sul prato dei vicini si è verificato l’opposto In tutte le altre piccole città dell’agro Aversano e ad Aversa città , dove le palestre sono state divise tra scuola e società sportive nel pieno rispetto del protocollo anti contagio. Nell’attesa di esordire nella propria città , il Volley Veritas Teverola disputerà allenamento e gare della prima squadra nel palazzetto dello sport F. Papa di Succivo. Per quanto riguarda il mini volley e leva giovanile maschile e femminile, la società V.V.T. procederà con i corsi nella vicina palestra di Via Fratte a Carinaro. A breve verranno rese note le informazioni necessarie per le iscrizioni”.