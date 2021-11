Volley. Ottaviano, battuta Galatina al PalaVeliero

Vittoria con testa e cuore per la Falù Ottaviano che al Palaveliero di San Giorgio a Cremano batte l’Efficienza Energia Galatina 3-2. Una vittoria importante in un momento difficile per la Gis che perde per infortunio durante il match anche il libero Titta.



Nel primo set parte prima bene Galatina 8-5 poi Ottaviano recupera e sale 12-9 costringendo coach Stomeo al tempo discrezionale. Il divario tra le due squadre aumenta e la Falù Ottaviano si porta 20-13. Nel finale prima Lucarelli e poi l’ace di Ruiz chiudono il primo parziale 25-16 e 1-0 Ottaviano.



Nel secondo set parte forte la Falù Ottaviano 6-2 ma Galatina rientra subito sul 6 pari. Coach Stomeo è costretto al tempo discrezionale quando Buzzi stoppa Antonaci sul 16-12. Nel finale l’ace di Ruiz porta la Falù Ottaviano al set point che viene siglato dall’errore di Pepe in battuta 25-20.



Nel terzo set parte forte Galatina con Lotito 7-4. Galatina è padrona del campo e vola 18-10. Nella parte finale Lotito chiude il parziale 25-17 e Galatina riapre il match.



Nel quarto set reazione veemente della Falù Ottaviano che vola 7-2 e time out per Galatina. Gli ospiti non mollano e si riportano sotto 11 pari. I pugliesi approfittano del momento no di Ottaviano portandosi 17-14. Altro infortunio per Ottaviano che perde Titta giocando con Sideri libero. Nel finale Ottaviano prova a reagire ma si ferma sul 23-25 e tue-break.



Nel tue-break Ottaviano gira sul 8-6. Ruiz spinge Ottaviano verso la vittoria 11-7. Il finale è festa per la Falù Ottaviano che chiude il parziale 15-11 e porta a casa 2 punti importanti. Venerdì alle ore 18.30 sfida contro Palmi.

Falù Ottaviano-Efficienza Energia Galatina 3-2 (25-16; 25-20; 17-25; 23-25;15-11)



Falù Ottaviano: Lucarelli, Iervolino, Ammirati, Tulone, Ambrosio, Buzzi, Sideri, Titta, Settembre, Coppola, Ruiz. All. Mosca



Energia Efficienza Galatina: Apollonio, Pepe, Galasso, Lotito, De Matteis, Wilmsen, Calò, Sardanelli, Latorre, Antonaci, De Lorentis, Lentini, Buracci. All. Stomeo