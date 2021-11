(VIDEO) Milano. Green Pass, Petronzi: “Viminale vigila attentamente su città”

Milano, per quanto riguarda i cortei ‘No Pass’ è “assolutamente” attenzionata dal ministero dell’Interno presieduto da Luciana Lamorgese, e anzi “è un’errata equazione dire che ci sia disattenzione”. Lo afferma il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, intercettato dai cronisti prima di un evento a Palazzo Bovara, in corso Venezia.

La Questura chiederà ulteriori rinforzi in vista delle prossime manifestazioni? “Assolutamente sì- dice Petronzi- chiederemo quello che va fatto. Se ci sono eventi molto particolari c’è una programmazione particolare, poi ovviamente (la situazione meneghina, ndr) è in cima alle attenzioni, in che termini si declina lo vedremo”.

Intanto, come spiega Petronzi, tra mercoledì e giovedì si riunirà di nuovo il comitato per la sicurezza cittadina per discutere dei cortei. “Quello che posso dire è che in questo momento facciamo un serio consultivo su quello che è stato fatto sabato- prosegue- e se è vero che queste manifestazioni possono sembrare uguali, a noi grava il compito di vedere se ci sono delle variazioni, una cosa che noi riteniamo”.

E comunque, sulla presenza delle forze dell’ordine, “non la metterei come giudizio di valore su più o meno uomini, perché- spiega- ritengo che sia riduttivo. È una situazione complessa in cui dobbiamo capire quali sono le attrezzature da applicare”. La possibilità del divieto “innalza molto insieme alla prescrizione. Nella valutazione di sabato scorso- ricorda Petronzi- le mie indicazioni prevedevano che alcune cose non si dovessero fare, riteniamo che questo obiettivo è stato raggiunto nonostante la mancata osservanza della prescrizione”.

Ad ogni modo, chiudere determinate piazze o strade è un’opzione percorribile? “Nel momento in cui ci si esprime in termini di percorribilità… dico che percorribile è parente stretto di possibilità, e- chiude criptico Petronzi- conoscete le differenze tra possibilità e probabilità…”

