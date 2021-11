(VIDEO) Green pass, studenti contro irriducibili ‘no’ sfilano sui viali

Studenti universitari e irriducibili no-green pass. In centinaia tornano a sfilare oggi a Bologna contro il certificato verde e le ulteriori limitazioni imposte dal governo ai non vaccinati. Il corteo si muove da piazzale Jacchia, dove in mattinata si erano dati appuntamento studenti provenienti da diversi atenei per contestare il green pass.

Nel pomeriggio si sono aggiunti i no green pass mobilitati da Emilia-Romagna Costituzionale. Dai Giardini Margherita si sono mossi insieme, con striscioni e cartelli, verso i viali, scortati dalla Polizia e con la Municipale a presidiare le porte per evitare che il corteo entrasse in centro. Inevitabili i disagi per il traffico.

(Vor/ Dire)