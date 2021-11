(VIDEO) Esplosione nel Casertano, crolla palazzina

Una sopravvisuta e un morto: è il bilancio del tragico evento avvenuto stamane in via Ferrovia, angolo via Napoli, nel comune di San Felice a Cancello per il crollo di una palazzina di circa due piani a seguito di uno scoppio.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta: a rimanere sotto le macerie una coppia, entrambi di 74 anni.

L’esplosione è avvenuta intorno alle 6.30, quando i due anziani che vivono nella palazzina crollata si sono alzati e hanno acceso la luce che, complice il gas che ormai aveva saturato l’aria di casa, ha fatto da detonatore provocando la forte esplosione e il conseguente crollo.

Sul posto sono intervenute immediatamente due squadre, il nucleo Cinofili ed il nucleo movimento terra provenienti dalla sede centrale del Comando e una squadra proveniente dal distaccamento di Marcianise.

50 circa i Vigili del Fuoco al lavoro con attrezzature di ultima generazione. I vigili del fuoco si sono fatti strada tra le macerie scavando con le mani e aprendosi davanti un piccolo tunnel attraverso cui hanno raggiunto la pensionata Giuseppina. La donna è riuscita a sopravvivere trovando un piccolo spazio tra due solai che hanno retto. L’anziana ora si trova ricoverata in ospedale a Caserta.

Dopo molte ore di lavoro i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta unitamente alle squadre provenienti dal Comando di Napoli e ai nuclei Usar (Urban Search and Rescue) del Comando di Caserta, Napoli e Roma, sono riusciti ad individuare ed estrarre dalle macerie il corpo esanime di Mario, marito di Giuseppina. Una trave gli era caduta sul corpo e per l’anziano non c’è stato scampo.

L’intervento è ancora in corso per le operazioni di messa in sicurezza dell’intera zona. Sul posto è intervenuto anche il nucleo di Polizia Giudiziaria del Comando di Caserta per i rilievi volti a stabilire le cause del crollo.